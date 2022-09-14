سعر الذهب في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث تراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، مع انخفاض المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1111 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1270 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8888 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 1701 دولار للأوقية، بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.