شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توجيهات القيادة السياسية بتحفيز الاستثمار وحل فورى للمشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك اهتمام دائم بالقطاع الاستثمارى في مصر، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتحفيز الاستثمار والوقوف على جميع المشكلات، وحلها سريعا لجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا.

وأكد توفيق على تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الذى يقوم به رجال الأعمال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الإلتزام بسداد المستحقات الضريبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه الممولين، وخصوصًا رجال الأعمال بإعتبارهم شركاء مع مصلحة الضرائب في دفع عجلة الإستثمار، واصفًا لهم بأنهم محور رئيسى من محاور الإنتاج في أى مجتمع .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى تم تنظيمه بين مصلحة الضرائب المصرية ، وجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية بحضور كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة ،والدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ، والدكتور معوض خليل رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور فايز الضباعنى رئيس الادارة المركزية لشئون المراكز الضريبية ،والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين ،وفاطمة محمد رئيس الادارة المركزية لشئون قطاع المناطق الضريبية ،ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة ،ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ،وعبد الرازق شوقى معاون رئيس المصلحة ،وطلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة ،ومحمد سرورمدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة ، ورؤساء المناطق والمأموريات بالاسكندرية ،وحضر من جانب جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية كل من الدكتور المنعم حافظ نائب رئيس الجمعية ،والدكتور خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار والتمويل بالجمعية ،وسمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب ، ونخبة من القائمين على الجمعية .

وأعلن " مختار توفيق " عن تفعيل البرتوكول السابق عقده مع الجمعية، مع تشكيل لجنة بين جمعية رجال الاعمال والمصلحة، لافتًا إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو حل جميع المشاكل التى طرحت أثناء اللقاء ، موضحًا أن هذه اللجنة ستجتمع بشكل دورى لمناقشة وإبداء الرأي قبل اصدار أي كتب دورية أو تعليمات أسوة بما حدث قبل اصدار الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2022 لضمان سلامة التطبيق .

وأعرب الدكتور المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال الاستثمار بالاسكندرية، عن شكره وتقديره للقيادة الضريبية على تلبية دعوة حضور اللقاء، واصفًا اللقاء بأنه جسر جديد من جسور الثقة التى تمدها المصلحة لجميع أطياف المجتمع الضريبي، قائلًا إن هذا ليس بجديد عليها ، مشيدًا بالدورالتوعوي الفعال الذى يقوم به المكتب الإعلامى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية .

وخلال اللقاء تم تنظيم حوار افتراضى بين الدكتور خالد حافظ رئيس لجنة الإستثمار والتمويل بالجمعية وسمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب ، جسد فيه الأول شخصية المستثمرين وطلباتهم ومشاكلهم، كما جسد الثاني شخصية مصلحة الضرائب، وجاء ذلك لاستعراض الموضوعات بشكل مختلف يتسم بالموضوعية أمام الحاضرين .

وفى نهاية اللقاء حرصت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على تكريم مصلحة الضرائب متمثلة فى شخص رئيس المصلحة ، وذلك بتقديم درع الجمعية له تعبيرًا عن امتنانها للاستجابة السريعة في التعاون وتذليل العقبات .