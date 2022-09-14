شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء تستقر فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح سوق الذهب اليوم الأربعاء على استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 1115 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمى للذهب وقت صياغة هذه السطور 1735 دولارا.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 1115 جنيها

عيار 18 يسجل 956 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها

الجنيه الذهب 8920 جنيها.