شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي وحدات المرور الاكثر ترخيصا خلال أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اغسطس 2022 ، أن وحدة مرور مدينة نصر استطاعت ان تحصد المركز الاول لتكون الوحدة الاكثر ترخيصا للمرور للسيارات الزيرو من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت ترخيص حوالي 1084 سيارة .

وجاءت وحدة مرور فيصل في المركز الثاني بواقع 1055 وحدة، يليها وحدة مرور حدائق الأهرام 1014 سيارة.

ثم جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة بواقع 995 سيارة، ثم وحدة مرور 6 اكتوبر بواقع 768 سيارة ، اما منفذ مرور السلوم فقد سجل ترخيص حوالي 4933 سيارة ، ومنفذ مرور طابا سجل ترخيص 1029 سيارة ومنفذ مرور ارفين 887 سيارة .