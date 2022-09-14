الاقتصاد

تعرف علي وحدات المرور الاكثر ترخيصا خلال أغسطس 2022

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القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اغسطس  2022 ، أن وحدة مرور مدينة نصر استطاعت ان تحصد المركز الاول لتكون الوحدة الاكثر ترخيصا للمرور للسيارات الزيرو من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت  ترخيص حوالي  1084 سيارة . 

 

 وجاءت وحدة مرور فيصل في المركز الثاني بواقع 1055 وحدة، يليها وحدة مرور حدائق الأهرام 1014 سيارة. 

 

ثم جاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة بواقع  995 سيارة، ثم وحدة مرور 6 اكتوبر بواقع  768   سيارة ، اما منفذ مرور السلوم فقد سجل ترخيص حوالي  4933 سيارة ، ومنفذ مرور طابا سجل ترخيص  1029 سيارة ومنفذ مرور ارفين 887 سيارة .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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