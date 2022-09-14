أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-9-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.237 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).





البورصة تخسر 1.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.237 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.05%، والعرب على 11.25%، واستحوذت المؤسسات على 34.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 308.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 157.4 مليون جنيه، 110.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي جولدن تكس للأصواف، مستشفى كليوباترا لعدد 714.2 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون جنيه للأولى، عدد 2.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.1 مليون جنيه للثانية، في إطار نظام الإثابة والتحفير للعاملين.





أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.1 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 400 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 110 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.26% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 230.2 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.57% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.91%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1.15 مليون سهم، 72.2 ألف سهم، 24.1 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 689.6 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية 16750 سهم، 12.8 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 85 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 30 ألف سهم، 320 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 249 سهم، 125 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.





مصر بني سويف للأسمنت قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إنه صدر حكم تحكيم ضد الشركة من الشركة العربية السويسرية للهندسة اسيك والخاص بإنهاء عقد الإدارة والتشغيل، والذي ألزم الشركة بسداد مبلغ 369.4 مليون جنيه و554.4 ألف دولار لشركة اسيك، وجاري دراسة الحكم للنظر في اتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه الحكم والطعن عليه أو إبطاله بعد دراسته.





إيديتا قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها بلغت المراحل النهائية في صفقة الاستحواذ على خط إنتاج إضافي بقطاع الكيك بقيمة استثمارية حوالي 20 مليون جنيه، وذلك من إحدى الشركات التي توقفت عن النشاط خلال الآونة الأخيرة.





مصر لصناعة الكيماوية قالت شركة مصر لصناعة الكيماوية، إنه سيتم عقد مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة بِان إنشاء وحدة الهيدروجين بنظام BOT يوم السبت 1 أكتوبر المقبل، لاستقبال العروض من الشركات المتخصصة، وسيتم فتح العروض الفنية لبحثها في نفس يوم المزايدة.