شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-9-2022.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.237 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.05%، والعرب على 11.25%، واستحوذت المؤسسات على 34.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 308.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 157.4 مليون جنيه، 110.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 27.44%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 25.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 33.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 11.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.89%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة: - اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.79%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.829 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 11.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.96%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.