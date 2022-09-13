شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية تخصص قطعة أرض لإنشاء أول فرع لمستشفى "Bambino Gesu" الإيطالى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عقد تخصيص قطعة ارض بالمدينة الطبية بالعاصمة الادارية الجديدة لصالح انشاء فرع لمستشفى “Bambino Gesu” الإيطالي بين كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجمعية “Bambino Gesu” التابع لها المستشفى .

من جانبه قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المستشفى ستشيد بالمدينة الطبية على مساحة " 9800 متر مربع" على أن تقوم لجنة برئاسة مديرة المستشفى الام بالفاتيكان بالمتابعة والاشراف على كافة مراحل تشيد المستشفى حتي يكون نسخة متكاملة الخدمات من المستشفى بالفاتيكان.

واضاف أنه سيتم إدارة المستشفى بعد اكتمال انشاؤه من قبل نفس الجمعية التي تضم في عضويتها عدد من الشخصيات الإيطالية الهامة ، كما سيتم تدريب الكوادر الطبية المصرية في المقر الرئيسي للمستشفى في إيطاليا بغرض تأهيلهم لإدارة فرع المستشفى في العاصمة الإدارية الجديدة .

واوضح " تعد خطوة تواجد المستشفى الإيطالي في مصر خطوة هامة لنقل تكنولوجيات حديثة في مجال طب النساء والولادة والأطفال وتوفير خدمات صحية متميزة بتكنولوجيات متقدمة للمترددين على المستشفى واضافة هامة للخدمات الطبية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة وشكل جديد من اشكال التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الفاتيكان".

يذكر أنه تم الاحتفال يتوقيع العقد بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بحضور المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية واللواء أحمد فهمي مدير عام الشركة وكل من يوأنس لحظي جيد السكرتير الشخصي السابق للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورئيس جمعية والدكتور هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية ومستشار مؤسسة الاخوة الإنسانية وعضو مجلس إدارة المشروع.