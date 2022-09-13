مواد البناء: إدراج قطاع الأدوات الصحية فى المساندة التصديرية يرفع التنافسية

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة، أن صناعة الأدوات الصحية من القطاعات الواعدة تصديريًا ومن الصناعات الوطنية التى تدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات.

وقال حافظ، خلال الاجتماع الأول للشعبة، أن إجمالى صادرات القطاع بلغت اكثر من 150 مليون دولارًا وتستهدف الشعبة الوصول بها إلى 250 مليون دولار.

وأشار إلى انتظار مصانع الأدوات الصحية قرار اعتماد مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات بإدراج الأدوات الصحية فى برنامج المساندة التصديرية.

وأشار إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء اعد ورقة عمل ودراسة تضمنت الاثر الايجابى على قطاع الادوات الصحية والتصدير بضم القطاع إلى برنامج المساندة التصديرية.

وقال أن الغرفة بالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديرى تعقد العديد من النقاشات واللقاء المشتركة للتعاون حتى يتم ادراج القطاع ضمن برنامج المساندة التصديرية ومساعدة الشركات فى التوافق مع اشتراطات البرنامج

وأكد أن المساندة التصديرية للادوات الصحية فى صالح الصناعة الوطنية ومن شأنها رفع تنافسية المنتج المصرى فى اسواق التصدير وزيادة فرص نمو الصادرات وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة وازدهار الصناعة وبالتالى توفير الألاف من فرص العمل للشباب.

وتوقع رئيس شعبة الأدوات الصحية، بأن تحقق صناعة الأدوات الصحية وفقا للدراسة زيادة فى الصادرات بنسبة 25% فى العام الأول من المساندة التصديرية، ثم نسبة 20% ويليها فى العام الثالث زيادة بنسبة 20%.

وطالب أعضاء شعبة الأدوات الصحية بغرفة مواد البناء، بإعادة النظر فى القائمة المعفاة من مستندات التحصيل وإدراج كافة الخامات ومستلزمات وقطع الغيار بالكامل من الاعتمادات المستندية حتى يشكل اضافه قوية ودعما فوريا للصناعة الوطنية وبالتالى المساهمة بفاعلية فى توجه الدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.