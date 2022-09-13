شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه إمبابة بالجيزة تستقبل وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أهمية التعاون المثمر بين الشركة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائي.

وفى هذا الإطار، استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،بمحطة مياه إمبابة، يضم كنائس: مارى جرجس، ومارينا مرقص بالمعتمدية، والأنبا موسى، والأنبا مقار، والأمير تادورس بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وبدأت الزيارة بجولة تعريفية، تم خلالها التعريف بمحطة مياه إمبابة، وكمية المياه المنتجة، والمناطق التى تخدمها المحطة، واستمع الوفد الزائر لشرح تفصيلى عن مراحل تنقية المياه، بدءًا من نهر النيل، ومرورًا بمراحل تنقية المياه المختلفة، ووصولًا بالمياه النقية بمنازل المواطنين، والجهد الذى تبذله الدولة فى إنتاج كوب مياه نظيف، وأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

وشملت الزيارة عمل مسابقات وأنشطة تفاعلية لشباب الكنيسة، المصاحب للوفد الزائر، وتوزيع مطبوعات تحمل عددًا من الرسائل التوعوية، وتهدف تلك الأنشطة إلى التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

كما تناولت الزيارة، التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق 125 والخط الساخن لتلقى الشكاوى، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه.