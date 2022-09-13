شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: بدء فاعليات أنشطة القافلة المائية بمركز ومدينة ههيا بالتعاون مع الكشافة الجوية والمرشدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن بدء فاعليات القافلة المائية بمركز ومدينة ههيا بالتعاون مع الكشافة الجوية والمرشدات فرع محافظة الشرقية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي مدينة ههيا.

وأشار إلى أن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الاطفال يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية و هذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وضرورة التركيز على إطلاق حملات توعية أكثر فاعلية بعيدا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب المعلومات الصحيحة.

وأضاف، ان فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة قام بسحب عينات لمياه الشرب من عدة مناطق بالقرية لتحليلها وطمأنة المواطنين علي جودة مياه الشرب.

وقال: "تضمنت أنشطة القافلة تواجد مسئولي خدمة العملاء بمدينة ههيا لتفعيل التواصل مع عملائنا و وصولا لمستوى الخدمة المتميزة لتقديم أفضلها للمواطن ، والتعرف على مشكلات المواطنين القاطنين بالمنطقة والعمل على حلها، وتسديد الفواتير".

ومن جانبها، قالت الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، أن القافلة تناولت العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، مسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه (قصة سلمى) والالعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة كلعبة السلم والثعبان ، مهمة في الدور الرابع، انشر معلومتك ، عجلة الحظ، كنز المعلومات ، والمسابقات المتنوعة بالاضافة الى ورش عمل تعليم السباكة للامهات للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الادوات الصحية بالمنزل.

جدير بالذكر أن القافلة تأتي في إطار تطبيق سياسة الشركة في تنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، والتأكيد على ضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.