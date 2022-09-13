شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل المادتين 6 و7 للنظام الأساسي لشركة مصر للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 202تابع ( أ ) في 13 سبتمبر سنة 2022 مذكرة رقم 627لسنة 2022 بشأن تعديل المادة ( 6 ) والمادة ( 7 ) من النظام الأساسي لشركة مصر للبترول والخاصة برأسمال الشركة بموجب محضـر الجمعية العامة لشركة مصر للبترول والتي انعقدت بتاريخ 9 / 14 / 2020.

حيث تمت الموافقة على تعديل المادتين رقمي ( ٦ و ٧ ) من النظام الأساسي وذلك لتصبح على النحو التالي ..