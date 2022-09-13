الرقابة المالية: مد فترة تصفية صندوق التأمين للعاملين بالشركة العربية لحليج الأقطان

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1532 لسنة 2022، بمد مدة تصفية صندوق التأمين والزمالة للعاملين بالشركة العربية لحليج الأقطان بدءًا من 1 أغسطس الماضي، على أن تشكل لجنة التصفية من محمد صابر إسماعيل رئيسًا، وعضوية كلًا من عبد الناصر عبد الله محمود، ومحمد عبد الحليم شحات عضوين، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنهاء أعمال التصفية.

وحدد القرار، مدة تصفية الصندوق 6 أشهر بدءً من 1 أغسطس الماضي، أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب، وتكون مصروفات التصفية هى المصروفات الحتمية بحد أقصى 15 ألف جنيه شاملة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق من سجلات الهيئة.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.