بزيادة 2 جنيه.. أسعار السجائر تواصل الارتفاع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، أن شركة المنصور الدولية للتوزيع، وكيل إمبريال توباكو العالمية للسجائر، رفعت أسعار بيع عبوات سجائر "دافيدوف" بأنواعها المختلفة بين جنيه وجنيهين.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فقد أكدت شركة المنصور "أن تحريك أسعار منتجاتها يأتي في إطار عدد من المتغيرات الحاكمة لعناصر التكاليف، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والعوائد الضريبية المتوقعة وفق المخطط المستهدف تحقيقه والمعلن وفق الموازنة العامة للدولة".

يأتي هذا بعد رفع أسعار عدد من أنواع السجائر المحلية والأجنبية في مصر خلال الأسابيع الماضية.

ووفق القائمة الرسمية المعلنة تشمل أسعار سجائر دافيدوف الرسمية للمستهلك:

دافيدوف كلاسيك بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف جولد بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف أبيض بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف سليمس جولد بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف ايفولف أزرق بسعر 35 جنيهًا.

دافيدوف ايفولف أزرق بسعر 35 جنيهًا.

دافيدوف ايفولف فضي بسعر 35 جنيهًا.

وأهابت الشركة بالتجار الالتزام بهذه الأسعار حرصا على صالح العملاء واستقرار الأسواق.