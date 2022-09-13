شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للمقاصة: 15 مليون دولار استثمارات لتحقيق التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن تخصيص الشركة استثمارات بقيمة 15 مليون دولار لتحقيق التحول الرقمي وحماية البيانات وأمن المعلومات بالشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفًا في هذا الصدد أنه سيتم إطلاق تطبيق لإتاحة كل خدمات الشركة لتيسير الإجراءات لكل المتعاملين مع الشركة، بالإضافة إلى إطلاق خدمات جديدة للشركة خلال الفترة المقبلة.

وقال راشد، إن شركة مصر للمقاصة حققت زيادة في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونتوقع استمرار تحسين مستويات الأرباح، وذلك من خلال رفع كفاءة خدمات الشركة، ورفع كفاءة العاملين عبر تقييم الموظفين الحاليين وتوفير برامج تدريبية لزيادة كفاءتهم، والاستعانة بمتخصصين وخبراء لحماية وتطوير بيانات الشركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، لعرض رؤية الهيئة، للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي، بحضور نائبي رئيس الهيئة أحمد عبد الرحمن، الدكتور إسلام عزام، ورئيس البورصة رامي الدكاني، ونائبته هبة الصيرفي، وعدد من قيادات الهيئة.

أضاف "راشد"، أن مجلس الإدارة وافق على الإسناد لشركة ماكينزي العالمية، إعداد دراسة حول وضع شركة مصر المقاصة مقارنة بمثيلتها بالأسواق العالمية؛ لتحديد الفجوة وتحديد استراتيجية الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهدفنا ليس تحسين أداء الشركة، ولكن الوصول بها للمستويات العالمية، كما تعمل الشركة على إعداد للبنية التحتية لتفعيل آلية الشورت سيلنج من خلال التشاور مع المستثمرين المحليين للتعرف على تحديات عدم استخدام هذه الآلية.

وذكر خالد راشد، أن شركة مصر للمقاصة نجحت في صرف أرباح لأكثر من 12 ألف شركة لعملاء أفراد 75 ألف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال العام، هذا بخلاف باقي الخدمات التي تقدمها الشركة، وهو ما يتطلب تحسين الخدمة والجودة للعملاء لتعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني.

أضاف "راشد"، أن زيادة العمليات بشركة مصر للمقاصة يتطلب تعزيز إدارة المخاطر، وحماية وتوفير المعلومات للجهات الرقابية والمختصة من ضمن أولويات الشركة، متابعًا في هذا الصدد أنه يتم رفع كفاءة العاملين من خلال عملية تقييم شامل للموظفين بالشركة، والاحتياجات التدريبية لرفع الكفاءة.

وأشار خالد راشد، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المقاصة في السعودية لتبادل الخبرات، كما سيتم التعاون مع باقي شركات البورصة العربية والإقليمية للربط لتوفير منتجات للمتعاملين بالبورصة المصرية.