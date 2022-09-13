شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين غرفة القاهرة والسفارة البرازيلية لزيادة التبادل التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد الوسيمي وسامح زكي نائبي رئيس غرفة القاهرة في احتفالية اليوم القومي للبرازيل بعد دعوة السفير البرازيلي أنطونيو دي أجويار باتريوتا في مصر، للمشاركة في الاحتفالية البرازيلية بمرور مائتي عام كدولة مستقلة.

واتفق الطرفان علي زيادة الزيارات التبادلية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية في ظل العلاقات الوطيدة بين مصر والبرازيل.

وقال أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة إنه تم الاتفاق مع السفير علي تبادل الزيارات وتكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين ؛ لبحث كافة الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة ؛ مستفيدين من حالة الربط التي ستقوم بها الغرفة والسفارة بين رجال الأعمال في مصر والبرازيل ، ومستفيدين أيضا من الدفعة القوية للقيادة السياسية للاستثمار والمستثمرين في البلدين ، خاصة التوجيهات الرئاسية المصرية لدعم المستثمرين ، وهو ما نؤكد عليه في كافة لقاءاتنا مع السفراء والملاحق التجاريين والوفود الخارجية.

وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة إن السفير متعاون بشكل كبير ، وتم الاتفاق معه علي تنظيم لقاءات ثنائية بين المصدرين والمستوردين المصريين ونظرائهم من البرازيل ، سواء في غرفة القاهرة أو في البرازيل ، من خلال تبادل الزيارات ومناقشة سبل زيادة التعاون المشترك ، سواء فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثماري أو إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ، خاصة إن مصر غنية بالمنتجات التي من الممكن أن يستفيد منها السوق البرازيل ، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المصرية.