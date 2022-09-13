شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: إعداد رؤية لزيادة دور الخدمات غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه عقد اجتماعات مع رؤساء اتحاد الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة، لإعداد رؤية لتنشيط هذه الأنشطة، وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد القومي، مضيفًا أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة في التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية، وكيفية يمكن للشركات استخدامها في تمويل توسعاتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، لعرض رؤية الهيئة، للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي، بحضور نائبي رئيس الهيئة أحمد عبد الرحمن، الدكتور إسلام عزام، ورئيس البورصة رامي الدكاني، ونائبته هبة الصيرفي، وعدد من قيادات الهيئة.

أضاف "صالح"، أن الهيئة ستنظم من خلال معهد الخدمات المالية لقاءات وورش عمل لتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التي يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وذكر محمد فريد، أن عملية الاستثمار البيني أحد المكونات الرئيسية لتطورات أسواق رأس المال، كما أن تنظيم منصة لتداول شهادات الكربون في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذه هي أبرز أولويات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بجانب استمرار تنشيط التداول وزيادة عدد الشركات المدرجة.