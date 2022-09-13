شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 119% زيادة فى إنتاج حقل بدر 1 العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن انطلاقة ميناء الحمراء البترولى وما يتحقق عاماً بعد الآخر فى خطة تحويله إلى مركز لوجيستى متكامل لاستقبال وتصدير وتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية قصة نجاح تترجم شمول رؤية استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للإمكانات التي يملكها قطاع البترول ومدى نجاح برنامج تطوير وتحديث القطاع في رفع كفاءة وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لتلك الإمكانات.

وأوضح الملا ، خلال رئاسته الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتى ويبكو وبدر للبترول عن العام المالى 2021/2022، أهمية الإسراع بوضع خطة محددة وواضحة التوقيتات والتنفيذ للمشروعات الجديدة في منطقة التوسعات والمنطقة الجنوبية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الاستفادة من إمكانيات الميناء الذى يتوافر له العديد من الميزات الهامة مثل موقعه الجغرافى وقربه لشركات الإنتاج البترولى بالصحراء الغربية ومصافى التكرير بالأسكندرية وموانئ أوروبا.

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة، أهم نتائج أعمالها خلال العام المالي 2021/2022، حيث أوضح جهود تحديث وتطوير وزيادة ورفع كفاءة تسهيلات الميناء، واسـتعراض مخطط توسعات منطقـة ميناء الحمـراء والمتمثلـة في قطعـة الأرض الشاطئية 120 فـداناً لزيادة السعة التخزينيـة لتسهيلات المينـاء الحـمـراء لتصـل إلى 4 مليون برميـل، والمخطـط العـام لاستغلال قطعة الأرض 420 فـدان لتحويلهـا لمنطقـة متكاملـة لتـداول وتخزين المنتجات البتروليـة ومـا تـم اتخاذه مـن إجـراءات في هـذا الشـأن ، كما تـم اسـتعراض موقف إنشـاء المستودعين الجديدين لتخزين السولار ، بالإضافة إلى محطـة شـحـن لـوارى .

وخلال اعتماد نتائج أعمال شركة بدر للبترول للعام المالي 2021/2022 والتي تقوم شركة ويبكو بالإشراف على تشغيلها، أكد الملا على توفير كامل الدعم لجهود الشركة في زيادة الإنتاج من المنطقة في ظل ما تحققه من نتائج تؤكد كفاءة وتميز كوادر الشركة وكون كامل الإنتاج لصالح قطاع البترول.

وأوضح مسعود أنه تم وضع خطة طموحة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام المنتج من حقل بدر -1 ليصل إلى أكثر من 2 مليون برميل خلال العام المالى الماضى بنسبة زيادة 119%، والجدير بالذكر أن تلك النسبة هي الأعلى منذ تكليف الهيئة المصرية العامة للبترول لشركة ويبكو لتشغيل حقل بدر 1 ، حيث تم خلال العام حفر بئر استكشافي بالإضافة إلى حفر 4 آبار تنموية وتنفيذ خطة صيانة وإصلاح الآبار وإعادة إكمال أدت إلى زيادة الإنتاج اليومى، ولقد حققت الشركة رقماً قياسياً آخراً في الوصول لأعلى معدلات احتياطى للزيت حيث وصل إلى ما يقرب من 17 مليون برميل مقارنة بـ 3 مليون برميل في بداية استلام شركة ويبكو تشغيل تسهیلات موقع بدر-1 .

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والمالية والتخطيط ومساعده للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد وسام مدير قطاع شئون الغاز .