شكرا لقرائتكم خبر عن مشتركو التليفون الثابت يسجلون 11.3 مليون مشترك يونيو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد مشتركى التليفون الثابت بلغ نحو 11.3 مليون مشترك في شهر يونيو الماضي، بينما كان نحو 10.3 مليون مشترك في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليون مشترك.

وكان عدد مشتركي التليفون الثابت قد شهد ارتفاعا طفيفا، وسجل نحو 11.75 مليون مشترك فى شهر مايو الماضى، مقابل 10.86 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 89 ألف مشترك.

وقدر التقرير الشهري لوزارة الاتصالات قد رصد وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.37 مليون مشترك في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 9.74%، ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي 4.49%.

وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر بنهاية يناير عام 2022 نحو 89.93% مقابل 99.78% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 9.85%، ومقارنة مع 95.87% بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوى 5.94%.