شكرا لقرائتكم خبر عن 10 بنود للحفاظ عليها.. تعرف على وظيفة "طرمبة البنزين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد طرمبة البنزين من الأجزاء الأكثر حساسية وأهمية فى السيارة سواء السيارات القديمة او السيارات الحديثة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلى، حيث تتحكم "طرمبة البنزين" أو ما يعرف بمضخات الوقود فى وصول البنزين من خزان الوقود إلى المحرك .
وفى حالة وجود عطل فى "طرمبة البنزين" قد يتسبب ذلك فى حدوث الكثير من الأعطال المفاجئة أثناء عملية قيادة السيارة على الطريق، وقد تتسبب فى إيقاف السيارة احيانا عن العمل، لذا يجب التأكد من سلامة طرمبة البنزين، والكشف الدورى عليها منعا لحدوث هذه المشكلات .
- كيف نلاحظ تلف طرمبة البنزين:
عندما نجد صوت عالى عند تشغيل السيارة أو قيادتها، وتزايد هذا الصوت بشكل ملحوظ أثناء الإسراع بالسيارة فإن هذا سبب واضح على تلفها وايضا مؤشر على أن الوقود غير كافي.
قد يجد الكثير منا صعوبة فى تشغيل السيارة، يكون تلف طرمبة البنزين اخد الاسباب التى تؤدى إلى وجود خلل فى قوة الدفع بالسيارة مما يؤثر على تشغيل المحرك بشكل سليم.
اما فى حالة صعود المنحدرات على الطريق أثناء القيادة أو وجود حمولة زائدة من الركاب، أو وجود مقطورة خلفية فيكون هناك صعوبة فى تجميع السيارة لعزم جيد وسرعة معقولة قد يكون تلف الطرمبة احد الاسباب لفشلها فى نقل الوقود أو البنزين إلى محرك السيارة، مما يؤدى إلى فقدان القوة والعزم بالسيارة عن التعرض إلى الضغط الزائد .
فى حالة وجود بطء فى السيارة بشكل متكرر عند زيادة درجة حرارة المحرك المبينة على مقياس حرارة السيارة، والعكس صحيح ايضا فعند وجود سرعة زائدةوعدم اكبر عند الضغط على دواسة البنزين قد يكون السبب هو تعرض طرمبة البنزين للتلف فسوف تلاحظ تسارع السيارة الغير مقصود، نتيجة عدم تنظيم كمية الوجود داخل الطرمبة بالشكل الصحيح .
واخيرا ومن الاعراض الشائعة لوجود تلف فى طرمبة البنزين نجد اهتزاز بمحرك السيارة بشكل ملحوظ، وخاصة أن كان تم تشغيلها والسيارة متوقفة .
لذا يقدم " الخليج 365 " مجموعة من النصائح للحفاظ على " طرمبة البنزين " :
1- يجب عليك فك رشاشات البنزين وفحصها للتأكد من دخول البنزين داخل التانك.
2- عليك بتنظيف خزان الوقود باستمرار.
3- تزويد السيارة بالبنزين قبل انتهائه منعا لارتفاع درجة حرارة الطرمبة، والحفاظ على تبريد المحرك اذ لابد وان لا يقل مؤشر البنزين عن الربع حفاظا على الطرمبة من السخونة واستمرار لعملية التبريد .
4- الحرص على التأكد من عدم ركود الشوائب والرواسب في التانك قبل وضع البنزين للسيارة.
5- الحرص على تغيير فلتر البنزين حتى يتم فلترة الشوائب عن طرمبة البنزين، مما يزيد من كفاءة المحرك والطرمبة
6- يجب اطفاء محرك السيارة اثناء عملية ضخ الوقود وذلك بمجرد الدخول لمحطات الوقود مباشرة حتى لا تحدث عملية تعكير أثناء نزول البنزين فى"التانك" فيؤدى ذلك إلى تحرك الشوائب التى تطفو إلى أعلى تجاه المصفاة.
7- ضرورة التنبيه اثناء عملية ضخ الوقود بعدم الضغط على مسدس البنزين إلى داخل "التانك" فتؤدى عملية الدفع الشديد إلى ارتفاع الشوائب وتدخل فى الطرمبة ويحدث تلف بها.
8- خلال فصل الصيف يجب تزويد السيارة بالبنزين فى الفترة المسائية أفضل ، حيث إن ارتفاع درجة حرارة الجو والسخونة تؤدى إلى تبخر البنزين ولصق الشوائب فى" التانك" وبالتالي تلف الطرمبة .
9- لا تذهب إلا محطات البنزين الغير معروفة ، لانها في الغالب لا تقوم بتنظيف دائم لخزانات الوقود وبالتالي تكون الخزانات مليئة بالصدأ والشوائب.
10- عند الذهاب لوضع بنزين باحدي المحطات وكانت مزدحمة يفضل غلق السيارة لحين اخذ الدور وضخ البنزين حتي لا تتصاعد الشوائب الي الاعلي وتتلف طرمبة البنزين .