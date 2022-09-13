شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 12-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-9-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، العربية لحليج الأقطان، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 824.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، 297.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 257.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.26%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 16.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.92%.

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.232 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.24%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.66%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 21.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.06%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.486 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.83%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.54%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.32%.