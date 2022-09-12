شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 12-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 12-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، العربية لحليج الأقطان، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 824.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، 297.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 257.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.2 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 326 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 400 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.56% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 650 ألف سهم، شراء السادسة 125 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.91%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2.7 مليون سهم، 35 ألف سهم، 115 ألف سهم، 9892 سهم، 269.5 ألف سهم، مليون سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، برايم القابضة للاستثمارات المالية 23.8 ألف سهم، 108.3 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فرتيكا للصناعة والتجارة 70 ألف سهم، 265 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجوعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 87790 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح 439 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات نشاط والفوائد بلغت 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.611 مليار جنيه عن العام الماضي، وبلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ 3.361 مليون جنيه، مقابل 3.647 مليون جنيه.

الرقابة المالية

أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء قرار الهيئة رقم 1261 لسنة 2022 فيما تضمنه من إنهاء سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020 بمنع محمد بن عيسى بن جابر من حق التصويت المؤقت بكامل حصته في الجمعيات العامة لشركة أجواء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020، جاء ذلك بعد تقدم المساهم نبيل محمد عامر في شركة أجواء.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء ترخيص شركتي سوليدير القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة أجواء القابضة - مصر، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 551.3 مليون جنيه مقارنة مع 518.1 مليون جنيه بنسبة نمو 6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 74.1 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه بنسبة نمو 77%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، خسائر قدرها 68.97 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، مقابل صافي خسارة قدرها 62.3 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة التواصل مع الشركة القابضة للدعم في تحقيق خطة التطوير، وسرعة التصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لإتمام عملية التطوير.