3 مشاريع حديد وصلب جديدة بـ35 مليارا.. وتوجه لخفض الواردات 50%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أمس الثلاثاء، العمل على إطلاق 3 مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب بقيمة 35 مليار ريال، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشاريع الجديدة ستبلغ 6.2 ملايين طن من الحديد والصلب.

وأوضح الخريف خلال فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، أن السعودية تستهدف تخفيض واردات الحديد والصلب بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدد من الفرص الاستثمارية، منها 3 مشاريع تحت التطوير في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال، وبطاقات إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن.

وذكر أن تلك المشاريع تتضمن إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن، ويستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة. كما تتضمن إنشاء مجمع متكامل لمسطحات الحديد، حيث تجري مناقشات مع مستثمرين دوليين من أجله، ومن المستهدف أن تبلغ طاقته الإنتاجية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها. ولفت إلى أن المشروع الثالث هو إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.

وقال الخريف إننا سنعمل من خلال الخطة على سد الفجوة من المنتجات الصناعية الأخرى بنسبة تصل إلى 75%، مشيرا إلى التوجه لتوطين منتجات الصلب بأنواعها، وتخفيض الواردات بنسبة تصل إلى 50%.

وأضاف أن الوزارة عملت من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية على تطوير خطة وطنية لهيكلة الحديد والصلب، بالتعاون مع خبراء عالميين في هذا القطاع، وبالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنتجي الحديد بالمملكة، بهدف ضمان واستدامة نمو هذا القطاع. وأشار إلى أن هذه الخطة تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، وسيعلن عن معظمها قريبا إن شاء الله.

3 مشاريع جديدة للحديد والصلب

حجم الاستثمارات: 35 مليار ريال

الطاقة الإنتاجية: 6.2 ملايين طن

المشاريع تتضمن:

01 مجمعا متكاملا لإنتاج صفائح الحديد بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن

02 مجمعا متكاملا لمسطحات الحديد بطاقة إنتاجية 5.2 ملايين طن

03 مصنعا لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية مليون طن