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وأوضح الأمين العام لـ»تصفية» الدكتور بدر الشويعر أن إجمالي مساحة الأراضي المبيعة من قبل اللجنة وصل إلى 5.88 ملايين م2، وحصلت اللجنة من السندات التنفيذية لمصلحة المساهمين ما يصل إلى 64.07 مليون ريال.وأشار إلى أن تصفية أنهت الأسبوع الماضي بيع مساهمة خليج سلمان بمحافظة جدة بمبلغ تخطى 136 مليون ريال، والاستعدادات جارية لبيع 4 ملايين متر مربع في مدينة الرياض في شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تتجاوز المبالغ المودعة لمصلحة المساهمين أكثر من 5 مليارات ريال قبل نهاية العام الحالي 2022.
يذكر أن «تصفية» استعادت حتى الآن 15.37 مليار ريال لمصلحة المساهمين، وأودعت حقوق أكثر من 46 ألف مساهم، وتواصل لجنة المساهمات العقارية مساعيها في تحصيل حقوق المساهمين وإعادتها وإنهاء المساهمات بأقرب وقت ممكن.
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