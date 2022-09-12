40 اتفاقية ومذكرة تفاهم و8 مبادرات محلية ودولية في قمة الذكاء الاصطناعي العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الأمير محمد بن سلمان ، تبدأ اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها «سدايا»، بشعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية» بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويستمر حتى 15 سبتمبر الحالي.

وسيتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

وستبحث القمة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته، من خلال ما سيقدمه المشاركون من الخبراء والمختصين من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وكبريات شركات التقنية في العالم، من عروض مختلفة تسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال، وتبادل الخبرات معهم واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

ومن المقرر أن تناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي، وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستبحث القمة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته في حياتنا اليومية خدمة للبشرية جمعاء، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، وتناول عدد من المجالات التي تعيد من خلالها صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والأنظمة؛ لتطبيق موحد للذكاء الاصطناعي يعتمد على ركائز الإنسانية.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

المنظم:«سدايا »

الفترة 13 - 15 سبتمبر 2022

شعار النسخة الثانية »الذكاء الاصطناعي لخير البشرية«

المكان: مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض

200 متحدث يمثلون 90 دولة

10 آلاف شخص الحضور المتوقع

40 اتفاقية ومذكرة تفاهم

8 مبادرات محلية ودولية

40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي

الموضوعات:

المدن الذكية

تنمية القدرات البشرية

الرعاية الصحية

المواصلات

الطاقة

الثقافة والتراث

البيئة

الحراك الاقتصادي