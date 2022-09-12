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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3.7 ملايين معاملة الكترونية أنجزتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الخدمات الالكترونية، في حين بلغت زيارات موقع المؤسسة أكثر من مليوني زيارة، كما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الرقمية أكثر من 166 ألف مسجل جديد، خلال أغسطس 2022م.

وبينت التأمينات أن إجمالي المصروفات لعملائها من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد تجاوز 10 مليارات ريال، مضيفة أن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة الكترونيا بلغ أكثر من 163 ألف خطاب، كما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 107 آلاف اتصال، وتجاوز عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 162 ألف تحميل جديد خلال شهر أغسطس الماضي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحرص من خلال استراتيجيتها على تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة رقمية متميزة بما يتيح لعملائها من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل إنجاز تعاملاتهم مع المؤسسة بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.