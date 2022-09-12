16 ألف عقد لأراض سكنية مجانية في 8 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج سكني عبر تطبيقه الالكتروني 16 ألف عقد الكتروني للأراضي المجانية السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية عام 2022 حتى نهاية أغسطس الماضي، تمهيدا لبدء أعمال البناء من المستفيدين، ويأتي هذا الإصدار ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك المسكن الأول، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح «سكني» في بيان له أمس، أن عقود الأراضي شملت 3.9 آلاف أرض في منطقة مكة المكرمة، و3.5 آلاف أرض في منطقة الرياض، و2.5 ألف أرض في المنطقة الشرقية، و1.2 ألف أرض في منطقة القصيم، و1.1 ألف أرض في منطقة نجران، و964 أرضا في منطقة جازان، و864 أرضا في منطقة عسير، و727 أرضا في منطقة حائل، و497 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و153 أرضا في منطقة الحدود الشمالية، و195 أرضا في منطقة الباحة، و112 أرضا في منطقة الجوف، إضافة إلى 96 أرضا في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود الكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات الكترونية ميسرة، موضحا أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج.

وأكد «سكني» استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الالكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.

ويوفر «سكني» باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، باقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنها تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

الأراضي السكنية المجانية

الإجمالي 16,044 عقدا الكترونيا

الفترة يناير ـ أغسطس 2022

التوزيع:

3914 أرضا في مكة المكرمة

3577 أرضا في الرياض

2535 أرضا في الشرقية

1218 أرضا في القصيم

1192 أرضا في نجران

964 أرضا في جازان

864 أرضا في عسير

727 أرضا في حائل

497 أرضا في المدينة المنورة

153 أرضا في الحدود الشمالية

195 أرضا في الباحة

112 أرضا في الجوف

96 أرضا في تبوك