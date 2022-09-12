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وتتناول الورشة دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية بالمنطقة، والتعريف بالمنتجات التمويلية التي يقدمها للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى أهمية المنتجات والخدمات التي يقدمها لدعم القطاع الزراعي بالمملكة، ودور الجمعيات التعاونية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة نجران تنظم بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية غدا الأربعاء ورشة عمل بعنوان «دور صندوق التنمية الزراعية في دعم وتشجيع القطاع الزراعي»، وذلك بمقر الغرفة.وتتناول الورشة دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية بالمنطقة، والتعريف بالمنتجات التمويلية التي يقدمها للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى أهمية المنتجات والخدمات التي يقدمها لدعم القطاع الزراعي بالمملكة، ودور الجمعيات التعاونية.

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