مؤتمر مستقبل التحلية يطلق جائزة عالمية للابتكار

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وتسعى الجائزة لاستقطاب ألمع العقول ورواد الأعمال والباحثين لتقديم الحلول المبتكرة للتصدي للمعضلات في المجال، وسيتم الإعلان لاحقا عن الجدول الزمني لتسلم طلبات المشاركة في النسخة الأولى للجائزة.وانطلق المؤتمر الأحد في الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف .
وتناول محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، في كلمته خلال المؤتمر الفرص المتاحة كانخفاض تكلفة إنتاج المتر المكعب إلى 0.30 سنتا للمكعب الواحد، خصوصا في ظل توصل المملكة إلى تكاليف لا تتجاوز الـ 0.40 سنتا للمتر المكعب، والإمكانية الحالية لإنتاج المتر المكعب لأغراض الزراعة بما يصل لـ 0.15 سنتا، كما استعرض أبرز أعمال المؤسسة وطموحاتها.
وتحدث مدير إدارة مشاريع الكفاءات المحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس طارق الغفاري عن المياه في الفضاء كأحد الطموحات المستقبلية، والتي يتخذها المؤتمر شعارا لانعقاده.
واحتفت المؤسسة أثناء المؤتمر بالإعلان عن منظومة إنتاج المياه المحلاة بالجبيل (المرحلة الأولى)، والتي تجاوز عمرها التشغيلي أكثر من 43 عاما، بعد دخول منظومة إنتاج المياه المحلاة بالجبيل (المرحلة الرابعة) في الخدمة بسعة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا والتي هي إحدى مبادرات المؤسسة لرفع كفاءة الأصول.
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