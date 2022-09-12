شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معدلات الإنتاج ومشروعات تنمية حقول الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تكثيف برامج حفر الآبار والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب والعمل كفريق واحد ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى وجه بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الجديدة للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وذلك لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز لاستدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض ، مما يدعم الاقتصاد القومى، وفيما يلى أهم المعلومات عن إنتاج الشركة الفرعونية للبترول خلال 2021/2022 .
س.كم يبلغ حجم الإنتاج لحقول الفرعونية؟
ج.تم تحقيق معدلات الإنتاج المخططة خلال العام بنسبة 100% ، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 163 مليار قدم مكعب ، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون برميل متكثفات .
س.هل يتم تنفيذ مشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل؟
ج. يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل وترشيد الانفاق ورفع كفاءة البنية التحتية وشحن وتخزين المتكثفات .
مشيراً إلى أنه تم مؤخراً اسناد مشروع تنمية حقل ساتيس التابع لمنطقة شمال البرج إلى الفرعونية بمعدلات إنتاج تقدر بحوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، و6800 برميل متكثفات يومياً ، لافتاً إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية بين شركة شل وبى بى وايجاس لإسناد مشروع تنمية حقل هارمتان التابع لمنطقة البرج إلى الشركة الفرعونية، حيث من المخطط إضافة إنتاج يقدر بنحو 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً و3000 برميل متكثفات يومياً.