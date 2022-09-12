شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معدلات الإنتاج ومشروعات تنمية حقول الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تكثيف برامج حفر الآبار والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب والعمل كفريق واحد ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى وجه بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الجديدة للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وذلك لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز لاستدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض ، مما يدعم الاقتصاد القومى، وفيما يلى أهم المعلومات عن إنتاج الشركة الفرعونية للبترول خلال 2021/2022 .



س.كم يبلغ حجم الإنتاج لحقول الفرعونية؟ س.كم يبلغ حجم الإنتاج لحقول الفرعونية؟ ج.تم تحقيق معدلات الإنتاج المخططة خلال العام بنسبة 100% ، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 163 مليار قدم مكعب ، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون برميل متكثفات .



س.هل يتم تنفيذ مشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل؟ س.هل يتم تنفيذ مشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل؟ ج. يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل وترشيد الانفاق ورفع كفاءة البنية التحتية وشحن وتخزين المتكثفات .