شكرا لقرائتكم خبر عن "اللغة المصرية القديمة"..تعرف على علامة "إيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجارى بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة إيب

ترمز علامة إيب إلى القلب، وهى من العلامات الشهيرة بتميزها وقداستها، وتعبر عن ضمير الإنسان، وهى أحد عناصر الشخصية السبعة فى معتقد المصرى القديم.

وُردت فى أسماء الملوك وألقابهم مثل الملك أمنمحات الأول "سحتب-إيب-رع" من الأسرة الثانية عشر، والملك أبريس "واح-إيب-رع" من الأسرة السادسة والعشرين.