شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 6 مليار جنيه مستهدف الطروحات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 12 – 9- 2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها ما أعلنت عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي، إذ سيتم طرح من 8 الى 10 شركات الصندوق الفرعى وسيتم طرحهم ما بين البورصة ومستثمر استراتيجي، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية قبل نهاية العام

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي، إذ سيتم طرح من 8 الى 10 شركات الصندوق الفرعى وسيتم طرحهم مابين البورصة ومسثتمر استراتيجي.

أسعار الذهب اليوم 12 سبتمبر 2022.. وعيار 21 يسجل 1115 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.

محيى الدين: لم يتم الوفاء بتوفير 100 مليار دولار للدول الفقيرة لمواجهة تحديات المناخ

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ لمؤتمر شرم الشيخ cop27 ، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه العالم جراء المناخ، لعل أهمهما تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يستوجب تضافر جهود القادة لتوفير الدعم المالى لمواجهة تحدى المناخ الذي يصل لنحو 100 مليار دولار

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات جلسة اليوم

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.

وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء لشركات قطاع الثروة المعدنية، وذلك بهدف دعم قطاع الثروة المعدنية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

العاصمة الإدارية: الانتهاء من 40 ألف فدان بالعاصمة والتعامل بالمدينة سيكون "سمارت"

قال خالد عباس، المدير التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية ستكون أكبر مدينة ذكية فى العالم بعد انتهاء نقل المواطنين إليها، إذ تم إنشاؤها على مساحة 200 ألف فدان.

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الإثنين، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.31 للشراء، 19.37 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.33 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع