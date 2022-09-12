شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الإثنين باستثناء هبوط مؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء هبوط مؤشرات بورصة الكويت، وتصدر البورصات الصاعدة مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.481% رابحًا 145.13 نقطة ليغلق عند مستوى 9942.3 نقطة. بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.68% رابحًا 81.76 نقطة ليغلق عند مستوى 12022.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% رابحًا 162.04 نقطة ليغلق عند مستوى 20899.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.49%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.40%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التجارية والمهنية، والمرافق العامة، وتجزئة السلع الكمالية، والاستثمار والتمويل، والسلع طويلة الأجل، والإعلام والترفيه بنسبة 0.76%، 0.74%، 0.38%، 0.34%، 0.26%، 0.12%، على التوالي.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 7.49%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 6.74%، ثم سهم "الأمار" بنسبة 5.79%، وتراجع 91 سهمًا على رأسها سهم "لازوردي" بنسبة 3.43%، ثم سهم "عناية" بنسبة 3.29%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 391.4 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.22% رابحًا 41.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3401.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.9 مليون سهم محققة ما قيمته 290.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5089 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.14%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.59%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.16%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المرافق العامة، والسلع بنسبة 0.39%، 0.36%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 12.82%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 5.94%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.32%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15 مليون ورقة بقيمة 91.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.481% رابحًا 145.13 نقطة ليغلق عند مستوى 9942.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.033 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 230.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.83%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.79%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والتقديري للمستهلك بنسبة 1.13%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع المرافق وحيدًا بنسبة 0.81%.

وارتفع 31 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 8.7%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.3%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 5.31%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم " شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.21%، ثم سهم "شركة الياه للاتصالات الفضائية" بنسبة 1.06%، ثم سهم "مجموعة جي أف إتش المالية" بنسبة 0.93%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 342.1 مليون درهم.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.09% رابحًا 1.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1929.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 878.8 ألف سهم بقيمة 424.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 15.2% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.06%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.28% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.31%.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 16.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7558.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسرًا 20.49 نقطة ليغلق عند مستوى 8419.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسرًا 8.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.72 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسرًا 21.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6020.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208.4 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8325 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والصناعة بنسبة 0.12%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات، والعقار، والخدمات المالية بنسبة 0.48%، 0.36%، 0.29%، 0.04%، على التوالي.