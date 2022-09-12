تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الإثنين، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.31 للشراء، 19.37 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.33 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 19.33 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.29 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.29 جنيه للشراء. 19.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.31 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.31 جنيه للشراء. 19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر19.31 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر19.31 جنيه للشراء. 19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.33 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.33 جنيه للشراء. 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.33 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.33 جنيه للشراء. 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.36 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.36 جنيه للشراء. 19.39 جنيه للبيع.