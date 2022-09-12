شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 12916 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 4218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3297 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3764 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.2 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 326 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 400 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.56% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 650 ألف سهم، شراء السادسة 125 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.91%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2.7 مليون سهم، 35 ألف سهم، 115 ألف سهم، 9892 سهم، 269.5 ألف سهم، مليون سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، برايم القابضة للاستثمارات المالية 23.8 ألف سهم، 108.3 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فرتيكا للصناعة والتجارة 70 ألف سهم، 265 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجوعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 87790 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح 439 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات نشاط والفوائد بلغت 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.611 مليار جنيه عن العام الماضي، وبلغ الفائض بعد الضرائب مبلغ 3.361 مليون جنيه، مقابل 3.647 مليون جنيه.

من جهة أخرى أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء قرار الهيئة رقم 1261 لسنة 2022 فيما تضمنه من إنهاء سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020 بمنع محمد بن عيسى بن جابر من حق التصويت المؤقت بكامل حصته في الجمعيات العامة لشركة أجواء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2020، جاء ذلك بعد تقدم المساهم نبيل محمد عامر في شركة أجواء.