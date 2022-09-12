سعر الذهب في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب بنحو جنيهين مع بداية تعاملات اليوم، الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وذلك رغم ارتفاع سعره عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا، اليوم الاثنين، بنحو 0.47% إلى نحو 1724 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.