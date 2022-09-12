شكرا لقرائتكم خبر عن 12.4 % انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري بشهر يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الإثنين، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يونيو 2022، وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 3.21 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو 2022، مقابل 3.66 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 12.4 ٪.

ومن أهم المؤشرات انخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة 3.3 ٪ حيـث بلغـت 3.75 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو 2022 مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السلع وأهــمها: (اسمده بنسبة 20.9٪ ، عجائن ومحضرات غذائيه بنسبة 8.7٪، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 31.7 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 6.8٪) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 49.4 ٪، بترول خام بنسبة 15.6 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبـة 12.7 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 29.4 ٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7٪ حيث بلغت 6.96 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2022 مقابـــل 7.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا ( مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 2.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.9 ٪، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 3.5٪ ، فول صويا بنسبه 35.3 ٪)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجــات بتـرول بنسبـة 165.8 ٪، بتـرول خــام بنسبـة 9.7 ٪، ذره بنسبـة 50.1 ٪، قمــح بنسبة 238.4%).