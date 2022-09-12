شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعة التأمين تكشف عدد السيارات الكهربائية الصادرة بوثائق فى أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2022، أن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها والتأمين عليها من 1 يوليو2021 وحتى 31 أغسطس، هي كالتالى:

واحتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى، وجاءت فولكس فاجن جولف فى المقدمة بـ108 سيارة ، ولافيدا 45 سيارة وأى دى 4 اكس 46 سيارة وأى دى 4 كروز 33واى دى 4 22 سيارة وتسلا المركز الثانى بـ 53 سيارة وبى إم دبليو فى المركز الثالث وبى إم دبليو أى 3 بعدد 25 سيارة اكس 3 اى 4 سيارات .

وجاء في المركز الرابع سيارات فيات، وسجلت فيات 500 عدد 19 سيارة وفى المركز الخامس بورش 13تاكان اس 4 حيث سجلت 13 سيارة وتايكن تربو 8 سيارات .