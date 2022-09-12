شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تخصص الخط الساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خط ساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية وتلقي جميع الاستفسارات، ويعمل الخط يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

ويهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي

وساهم مشروع تنمية الاسرة في توفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر، وتوفير العديد من الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تجهيز 3 حضانات بالثلاث وحدات تنمية الأسرة المقرر الانتهاء منها، منوهة عن تدريب إدارة المشروعات حيث تم تدريب السيدات في 52 مركزا على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية وتقديم التوعية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى تقديم تدريبات حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدرب من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية وتنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية.

كما أسست وزارة برنامج التثقيف المالي "التعامل الرشيد مع أموالي" وتأهيل 78 مدرب لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدرب وطني في مجال التثقيقف المالي وتنفيذ أكثر من 1400 دورة، لافتا إلى مجموعات الادخار والإقراض حيث تم تنفيذ دورات تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض الرقمي والتثقيف المالي والرقمي بـ 13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين اكثر من 5 الاف مجموعة ادخارية. بالإضافة إلى إقامة لقاءات تعريفية وجلسات تدريبية في مجال التثقيف المالي والرقمي وتنفيذ دورات تدريبية في مجال التمكين الاجتماعي وإقامة ندوات تثقيف رقمي وتقديم قروض متناهية الصغر للسيدات.

وعن الأنشطة لتهيئة المناخ الداعم للتمكين الاقتصادي حيث تم إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات ومنح كروت ميزة ومحافظ الكترونية وحسابات بنكية للسيدات، وإطلاق تطبيق تحويشة الالكتروني الخاص بالميسرات وتوفير فرص عمل للميسرات الماليات والمشرفات الميدنيات