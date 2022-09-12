شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية يستقبل وفد شركات عالمية لبحث أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقدموا جميعاً بخالص التهنئة لثقة القيادة السياسية في شخصه بتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة متمنيين له التوفيق، مؤكدين علي أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كأيقونة للنهضة غير المسبوقة التي تمر بها مصر.

من جانبه رحب المهندس خالد عباس بالتعاون مع شركة "شنيدر الكتريك" التى تعد واحدة من المؤسسات العالمية الكبرى فى مجال الشبكات الذكية وحلول كفاءة الطاقة ومن الكيانات الرائدة فى كهرباء القوي ووحدات التحكم والعوازل مرحبا بالتعاون المثمر والبناء بين الشركتين.