شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-9-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، تعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تربح 8.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.65%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.088 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 80.13%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 642 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.78%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.18%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 6.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.89%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 14.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 86.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.406 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 11.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.