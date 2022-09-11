شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الحديبية للمقاولات بقيمة 13.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الحديبية للمقاولات والاستثمار العقاري بحجم تداول 135 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة جود سيل للتعبئة والتغليف بحجم تداول 230 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمال قيمة التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 19.3 مليون جنيه بحجم تداول 527.4 ألف سهم عبر تنفيذ 40 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.65%، والعرب على 5.62%، واستحوذت المؤسسات على 17.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه، 9.6 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3759 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.