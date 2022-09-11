شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 317 مليون قدم مكعب غاز يومياً إنتاج رشيد والبرلس 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الطلب العالمى المتزايد على موارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى شجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة من المستويات الحالية للأسعار العالمية ، مشيراً إلى تبنى عدة دول للغاز الطبيعى كوقود أساسى للمرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقى الكامل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتى رشيد والبرلس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2021/2022.

وأضاف الملا أن شركتى شل وبتروناس شركاء قطاع البترول في مناطق عمل الشركتين أعربا عن التزامهما الكامل بتكثيف أنشطتهما خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج من هذه المناطق والتى لا تزال تزخر باحتياطيات واعدة.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد سمير رئيس شركتى رشيد والبرلس معدلات الإنتاج خلال العام حيث بلغ انتاج الغاز حوالى 317 مليون قدم مكعب غاز يومياً بنسبة تبلغ 158% من المستهدف ، كما بلغ انتاج المتكثفات 6300 برميل يومياً بنسبة تبلغ 129% من المستهدف ، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات إلا أنه قد تم المحافظة على معدلات الإنتاج بشكل طبيعى من خلال تنفيذ برنامج مكثف لإدارة الاحتياطيات بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج لإعادة تقييم المكامن المتبقية تمهيداً لاختيار أفضلها وتنميتها مستقبلاً ، وأضاف أن الشركة حققت معدلات متميزة في سلامة العمليات وكفاءة الطاقة ورفع كفاءة وقدرات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى ورؤساء وممثلى شركات شل وبتروناس فى مصر.