البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط حجم تداولات متوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 12854 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 3294 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3724 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، وشراء الثانية 454 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 500 ألف سهم، شراء السادسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.89%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 523.8 ألف سهم، 25.3 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، 669.3 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 10.3 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 99.8 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1600 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنك كريدي أجريكول مصر 90 ألف سهم، 71.2 ألف سهم، 60 ألف سهم، 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 60 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، ردًا على ما ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تربط الشركة بشركة كابيتر الناشئة، فأنها ليس لها أي علاقة بالشركة المذكورة، وليس لها أي استثمارات بها.

من جهة أخرى قالت شركة السويدي إليكتريك، إنها وقعت 3 عقود لتنفيذ أعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى استصلاح 375 ألف فدان على فرعي 4، 4 داش، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات حوالي 2.2 مليار جنيه، وسيتم تنفيذ العقد خلال فترة 6 شهور من تاريخ استلام الموقع.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 551.3 مليون جنيه مقارنة مع 518.1 مليون جنيه بنسبة نمو 6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 74.1 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه بنسبة نمو 77%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، خسائر قدرها 68.97 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، مقابل صافي خسارة قدرها 62.3 مليون جنيه عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة التواصل مع الشركة القابضة للدعم في تحقيق خطة التطوير، وسرعة التصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازمة لإتمام عملية التطوير.