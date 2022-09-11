شكرا لقرائتكم خبر عن 38.5 مليار جنيه مبيعات "حديد عز" في 6 شهور.. و1.1 مليار خسائر فروق العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة حديد عز، إنها تكبدت خسائر فروق العملة بلغت 1.127 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، نتيجة لتخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 17% في مارس عام 2022، وانخفاض الجنيه المصري مرة أخرى بحوالي 5% مقابل الدولار الأمريكي في أغسطس (بعد انتهاء الفترة المالية)، ونظرًا لأن المدخلات الصناعية ومنتجات صناعة الصلب وثيقة الارتباط بالأسعار العالمية، فإن تخفيض قيمة العملة يعزز القدرة التنافسية للشركة على التصدير.

أشارت "حديد عز"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إلى أن الشركة استبدلت موردي المواد الخام والمستهلكات وقطع الغيار الروس والأوكرانيين بموردين عالميين على نفس المستوى، وذلك بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يزال يؤثر على الاقتصاد العالمي، وليس هناك حلًا يظهر حتى الآن، مضيفة أنه على الرغم من التغيرات السريعة في أسعار المواد الخام والمنتجات إلا إن هامس الربح للمصنعين لا يزال جيدًا.

وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 38.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022 مقابل 30.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت مبيعات حديد التسليح 58% من إجمالي المبيعات، ومبيعات الصلب المسطح المدرفل على الساخن (HRC) نسبة 40%، وحققت حديد عز صادرات بلغت 514 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها مبيعات HRC بـ418 مليون دولار، ومبيعات لفائف حديد التسليح بـ96 مليون دولار.

وبلغ صافي الربح قبل خصم الضرائب 5.576 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.13 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022.