تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط الجرام جنيهين، مقارنة بتعاملات مساء أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، نحو 1716 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.49%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.