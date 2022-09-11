شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1967 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12808 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2287 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3275 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، وشراء الثانية 454 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.16% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 500 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 523.8 ألف سهم، 25.3 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، 669.3 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 10.3 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 99.8 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1600 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بنك كريدي أجريكول مصر 90 ألف سهم، 71.2 ألف سهم، 60 ألف سهم، 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 60 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، ردًا على ما ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تربط الشركة بشركة كابيتر الناشئة، فأنها ليس لها أي علاقة بالشركة المذكورة، وليس لها أي استثمارات بها.