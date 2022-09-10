شكرا لقرائتكم خبر عن طرح سبائك ذهب وزن 5 جرامات والمصنعيات تتراوح ما بين 35 و55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة الجلا، سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الطلب على الذهب في مصر مستمر ولم يشهد أية تراجعات في الفترة الأخيرة، بل هناك تنامٍ في الطلب على الجنيهات الذهب والسبائك الذهبية ذات الأوزان المختلفة في الفترة الحالية، خاصة في ظل اتجاه الناس للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف "الجلا"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تنوعا في الطلب بالأسواق، لكن لا تزال الجنيهات والسبائك في صدارة المشهد حتى الآن، لافتا إلى أن تحرك الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط له عدة ضوابط أهمها عوامل العرض والطلب وحركة الأونصة في البورصة العالمية وأخيرا أسعار الدولار.

وبسؤاله عن وضع أسعار المصنعيات الآن، قال إن سعر المصنعيات في الجنيه الذهب تسجل متوسط 35 جنيها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مصنعيات السبائك الذهب تختلف من شركة إلى أخري لكن كلما كان وزن السبيكة أصغر كلما ارتفعت أسعار المصنعية فيها.

وأشار إلى أنه يجري انتاج سبائك ذهب من 5 إلى 100 جرام، بحيث يكون سعر مصنعية الذهب في السبيكة 5 جرام بحوالي 55 جنيها ويصل سعر مصنعية السبيكة الذهب في وزن 100 جرام حوالي 35 جنيها.

وعن سعر الذهب في مصر اليوم، كشف أسامة الجلا، أن أسعار الذهب تسجل 1114 جنيها لعيار 21 الآن وبلغ عيار 18 سعر 955 جنيها في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 1273 جنيها.