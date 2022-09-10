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وقال مساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر إن الوزارة تهدف من حصولها على الشهادة إلى تحقيق التزاماتها وتطبيق رؤيتها ورسالتها استراتيجية،إذ إن نظام الآيزو في هذه الشهادة يوفر للعملاء الرضى المطلوب، عن طريق حل المشكلات وزيادة القدرة على التخطيط والتصميم والتطوير والتشغيل وتحسين الخدمة، وتشجيع الموظفين على تعزيز سلوكياتهم ومهاراتهم مع العملاء، كما أنه يخلق إمكانية التحسين المستمر لعملية حل الشكاوى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - ممثلة بإدارة العناية بالعملاء التابعة لوكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي- حصلت على شهادة الآيزو «ISO10002:2018» لمعالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في زيادة رضى العملاء.وقال مساعد الوزير للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر إن الوزارة تهدف من حصولها على الشهادة إلى تحقيق التزاماتها وتطبيق رؤيتها ورسالتها استراتيجية،إذ إن نظام الآيزو في هذه الشهادة يوفر للعملاء الرضى المطلوب، عن طريق حل المشكلات وزيادة القدرة على التخطيط والتصميم والتطوير والتشغيل وتحسين الخدمة، وتشجيع الموظفين على تعزيز سلوكياتهم ومهاراتهم مع العملاء، كما أنه يخلق إمكانية التحسين المستمر لعملية حل الشكاوى.

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