الرمان المحلي يغطي ثلث استهلاك المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغطي الرمان المحلي نحو ثلث استهلاك المملكة، حيث تنتج أكثر من 30.1 ألف طن من فاكهة الرمان سنويا، محققة اكتفاء ذاتيا بنسبة تتجاوز 34%، بحسب تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى أن موسم إنتاج الرمان يبدأ من يوليو حتى ديسمبر.

ويعد الرمان من المحاصيل الواعدة التي تتركز زراعته في مناطق الباحة والقصيم وعسير والجوف ومكة المكرمة، بجانب إنتاجه في باقي المناطق بكميات متفاوتة.

وأكد التقرير أن المساحة المزروعة من أشجار الرمان قد تجاوزت 1587 هكتارا، مشيرا إلى أن المملكة تتميز بإنتاج عدد من الأصناف تشمل: الرمان الطائفي والوندرفول والرمان الشامي والرمان الحامض والرمان البلدي وخب الجميل.

وأوضح أن لثمار الرمان فوائد صحية وغذائية؛ حيث تعد محفزة لحرق الدهون في الجسم، وتحافظ على صحة البشرة وتحسن القوة العقلية وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتسهم في خفض الكوليسترول، كما أظهر عدد من الدراسات أن الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وله دور في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين إضافة إلى فوائد استخدام قشر الرمان.

وفي إطار جهود التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي، تعمل الوزارة على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية؛ حيث يعد الرمان من فواكه المناطق الحارة وشبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاما، وتشهد مناطق المملكة المختلفة انطلاق فعاليات مهرجان الرمان، والتي تسهم بدور فعال في تسويق المنتج، وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.

يذكر أن حملة «جاء وقتها» تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام، وتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

زراعة الرمان في المملكة

