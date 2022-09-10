شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية اختتم الورش التدريبية الـ25 للبرنامج الدولي «إمبريتك Empretec» التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بمعدل 48 ساعة، التي استمرت 6 أيام في مركز دلني بمدينة الرياض. وهدف البرنامج إلى تطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية وتأسيس المنشآت «متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة الحجم» لتحقيق الثروة والتنمية المحلية وإيجاد فرص العمل وتحسين المجتمع. وبلغ عدد خريجي البرنامج 22 رياديا من مختلف القطاعات التجارية، مثل قطاع التجزئة والتقنية والأغذية وغيرها، واستفاد خريجو البرنامج من فرصة عقد شراكات تجارية بينهم على مختلف الأصعدة، حيث قدمت ورش تدريبية تفاعلية تصور تحديات المشاريع الحقيقية، لمعرفة السلوكيات الصحيحة لنجاح المشاريع، وتتضمن منهجية التدريب، والتجربة، والألعاب، والتمارين العملية، ومحاكاة المشاريع. وبلغ عدد خريجي البرنامج 22 رياديا من مختلف القطاعات التجارية، مثل قطاع التجزئة والتقنية والأغذية وغيرها، واستفاد خريجو البرنامج من فرصة عقد شراكات تجارية بينهم على مختلف الأصعدة، حيث قدمت ورش تدريبية تفاعلية تصور تحديات المشاريع الحقيقية، لمعرفة السلوكيات الصحيحة لنجاح المشاريع، وتتضمن منهجية التدريب، والتجربة، والألعاب، والتمارين العملية، ومحاكاة المشاريع.

كانت هذه تفاصيل خبر بنك التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.